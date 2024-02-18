Hamsi gazından zehirlenen 3 balıkçı hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hamsi gazından zehirlenen 3 balıkçı hayatını kaybetti

Rusya Federasyonu'na bağlı Abhazya'da bulunan, Sarıyer-Rumeli Feneri'ne bağlı 'Eminoğulları 4' isimli balıkçı teknesindeki 3 mürettebat, ambardaki hamsi gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Ünye Limanı'ndan ayrılan tekne, Rusya'nın Soçi açıklarında hamsi avlamak için çalışırken mürettebat zehirlendi. 3 Türk balıkçı hayatını kaybederken, 3 balıkçı ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

18.02.2024 20:49  Güncelleme: 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamsi gazından zehirlenen 3 balıkçı hayatını kaybetti

ORDU - Rusya Federasyonu'na bağlı Abhazya'da bulunan, Sarıyer- Rumeli Feneri'ne bağlı 'Eminoğulları 4' isimli balıkçı teknesindeki 3 mürettebat, ambardaki hamsi gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 2023 yılı aralık ayında Ünye Limanı'ndan ayırılan ve 30 mürettebatı bulunan Eminoğulları 4 isimli balıkçı teknesi, balık unu ve yağı fabrikalarına hamsi avlamak için Rusya'nın Soçi açıklarında avlanmaya başladı. Sarıyer-Rumeli Feneri'ne bağlı Eminoğulları 4 balıkçı teknesindeki 6 mürettebat, teknenin ambar kısmında çalıştıkları esnada hamsi gazından dolayı zehirlendi.

3 Türk balıkçı hayatını kaybetti

Türk balıkçılardan Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı olayda hayatını kaybederken, 3 balıkçı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Balıkçıların cansız bedenlerinin bulunduğu Eminoğlulları 4 balıkçı teknesi, bugün Ünye Limanı'na yanaştı.

Ünye Cumhuriyet Savcısı'nın gemide yaptığı incelemenin ardından balıkçıların cenazeleri, otopsi ve aileleri tarafından teşhis edilmek için Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayda hayatını kaybeden balıkçılardan birisinin Rizeli, ikisinin ise Samsun'un Terme ilçesinden olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hamsi gazından zehirlenen 3 balıkçı hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Abhazya, Sarıyer, Rumeli, Rusya, Denizcilik, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hamsi gazından zehirlenen 3 balıkçı hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:39:36. #1.13#
SON DAKİKA: Hamsi gazından zehirlenen 3 balıkçı hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement