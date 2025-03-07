Hapis Cezası Olan Kadın Yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde hakkında uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 39 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 32 yaşındaki kadın, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü yakaladı. Gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçlarından hakkında 39 yıl 7 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 yaşındaki N.C.S. isimli kadın gözaltına alındı. N.C.S. isimli hükümlü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akhisar Cezaevi'ne teslim edildi. - MANİSA