Hapsedilen İki Şahıs İskenderun'da Yakalandı - Son Dakika
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Hapsedilen İki Şahıs İskenderun'da Yakalandı

Hapsedilen İki Şahıs İskenderun\'da Yakalandı

Aranan R.D. ve B.E., İskenderun'da tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

29.11.2024 21:39
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 yıl 10 ay ve 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda İskenderun ilçesinde bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçundan toplam 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan R.D. ile bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hırsızlığı suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası aranan B.E. yakalandı.

Adli makamlara çıkarılan şüpheliler R.D. ile B.E. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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