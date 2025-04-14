Harran Üniversitesi\'nde Öğrenci Eylemi

Harran Üniversitesi öğrencileri, başıboş sokak köpeğinin saldırısından kaçmaya çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden arkadaşları için rektörlük önünde eylem yaptı. Üniversitede bir çok ihmalin bulunduğunu belirten öğrenciler, rektörü istifaya davet etti.

Önceki gece yaşanan olayda, 2 arkadaşıyla birlikte otobüsten inen Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Sevda Özkaya, başıboş sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından rektörlük önünde toplanan öğrenciler, eylem yaptı. Pankart açan öğrenciler, Rektör Tahir Güllüoğlu'nun dışarı çıkıp kendileriyle görüşmelerini istedi. Uzun süre bekleyen öğrenciler, rektörün gelmemesi üzerine slogan atıp istifa çağrısında bulundu.

Rektör yardımcısı ikna edemedi

Öğrencilerin yanına giden Rektör Yardımcısı Ahmet İlyas, yaşanan olaya çok üzüldüklerini ve öğrencilerden oluşan bir temsilci grubunun içeriye geçip rektör ile görüşebileceğini ifade etti. Bu talebi reddeden öğrenciler, rektörün dışarı çıkmasını istedi. Uzun süre bekleyen öğrenciler, rektörün gelmemesi üzerine yürüyüş yaptı. Slogan atan öğrenciler, rektörlük ana girişi ne kadar gelip rektörün dışarı çıkmasını istedi.

Rektör öğrencileri görmezden geldi

Rektörün gelmemesi üzerine sinirler gerildi. Öfkelenen öğrenciler, rektörün kendilerini görmezden geldiğini Belirtti. Başta başıboş sokak kopekleri olmak üzere kampüste bir çok sorun olduğunu ve sorunlar çözülmediği sürece öğrencilerin ölmeye devam edeceğini söyleyen öğrenciler, rektörün hiçbir şey olmamış gibi davrandığını iddia etti.

Basın açıklamasına tepki

Öğrencilerden biri grup basın açıklaması yapmak istedi. Kendisine gönderilen metni cep telefonundan okuyan öğrenci, arkadaşlarının tepkisiyle karşılaştı. Hazır bir metni kabul etmediklerini söyleyen öğrenciler, sorunun ellerine tutuşturulan metinle başka tarafa çekilmek istendiğini belirterek basın açıklamasının okunmasını engelledi.

Bazı öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı

Eylem sırasında bazı öğrencilerin gözyaşlarını tutamadıkları gözlendi. Arkadaşlarının ölümü sonrası büyük üzüntü yaşamaya devam eden öğrenciler, gözyaşları içerisinde yetkililere seslendi. Bazı öğrenciler ise rektörlüğün ihmallerinin öğrencilerin canlılara karşıymış gibi yansıtılmaması gerektiğini belirterek her canlının yaşam hakkına saygı duyduklarını belirtti.

Üniversite içerisindeki başıboş sokak köpeği de eylem yapan öğrencilerin arasına girdi. Bir süre öğrencilerin içerisinde dolaşan köpek, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Köpeği gösteren öğrenciler, toplatıldı denilen başıboş köpeklerin halen etrafta dolaşmaya devam ettiğini söyledi. - ŞANLIURFA