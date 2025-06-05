Hasankeyf\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Hasankeyf ilçe girişinde yaşandı. K.E. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN