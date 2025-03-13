Hatay\'da 15 Metrelik Çukurdan Kurtarılan Köpek

Hatay'da 15 metrelik inşaat çukuruna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanına giren köpek inşaat için açılan 15 metrelik çukura düştü. Köpeği fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, köpeği düştüğü çukurdan halat yardımıyla çıkararak doğal yaşam alanına bıraktı. - HATAY