Hatay'da 16 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da 16 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Hatay'da bir minibüste 16 düzensiz göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı.

14.02.2025 15:19
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Yalın ayakla umuda yolculuk... Hatay'da 16 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

HATAY - Hatay'da polis ekiplerince durdurulan bir minibüste 16 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs, göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Takibe alınan bir minibüs Antakya- Belen yolunda durduruldu. Minibüste yapılan incelemede, illegal yollarla ülkeye giriş yapan aralarında ayakkabıları dahi bulunmayan 16 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri batı illerine götüren M.S. adlı şahıs "göçmen kaçakçılığı" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Yakalanan 16 kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

Göçmen, Polis, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da 16 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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