Hatay'da 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Hatay\'da 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve hayvan hırsızlığı suçlarından toplam 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.A.'yı Antakya Maşuklu Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

03.07.2024 15:13
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Hatay'da 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından 2 Temmuz tarihinde yapılan çalışmalar kapsamında, dolandırıcılık ve sürüde bulunan büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık suçlarından toplam 24 Yıl 11 Ay Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.A. Antakya Maşuklu Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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