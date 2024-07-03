Hatay\'da 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

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Hatay'da 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından 2 Temmuz tarihinde yapılan çalışmalar kapsamında, dolandırıcılık ve sürüde bulunan büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık suçlarından toplam 24 Yıl 11 Ay Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.A. Antakya Maşuklu Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. - HATAY