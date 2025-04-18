Hatay\'da 6 Aranan Şahıs Yakalandı

Hatay'ın Antakya, Arsuz ve İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada işledikleri suçlar nedeniyle hapis cezası ile aranan 6 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İşlediği hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan E.S., kasten yaralama suçundan 4 ay hapis cezasıyla aranan Ö.Ç., silah temini suçundan 9 yıl hapis cezasıyla aranan K.A., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 15 yıl hapis cezasıyla aranan M.M.Y., kadına karşı şiddet ve takip suçundan 1 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.Y. ile Hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan M.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 6 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY