Hatay'da 9 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da 9 Aranan Şahıs Yakalandı

Hatay\'da 9 Aranan Şahıs Yakalandı

Hatay'da iki ilçede polis, kesinleşmiş ceza ile aranan 9 kişiyi yakaladı ve tutuklandı.

19.01.2025 23:43
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Hatay'da haklarında verilen kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 9 şüpheli şahıs Antakya, İskenderun ve Defne ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandılar.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Çalışmalarda; dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan G.U., Hırsızlık suçundan 14 yıl 2 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan G.C., Silahla yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan N.A., Silahla birden fazla kişi ile yağma suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan A.U., silah ve mühimmatı bulundurma, satın alma, kabul etme suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.Z., Evden hırsızlık olayının şüphelisi B.Ç.A. ile Kasten yaralama suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası ile aranan S.B., Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlam suçundan 11 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası ile aranan G.A. ve Cinsel İstismar suçundan 6 yıl 8 ay Kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. adlı 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da 9 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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