Hatay\'da Amatör Maçta Kavga: 4 Yaralı

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Hatay'da amatör maçta çıkan tekmeli ve yumruklu kavgada 4 futbolcu yaralanırken, 4 kişi de gözaltına alındı. Saha içinde yaşananlar kameraya yansıdı.

Hatay 1. Amatör Küme müsabakasında Payas Mesaspor ile İskenderun Azganlıkspor karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın 2-2 eşitliğiyle sona ererken hakemin son düdüğüyle saha aniden karıştı. Futbolcuların arasında tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya, yöneticiler ve taraftarlar da karıştı. Kavgada iki takımdan 2'şer futbolcu yaralanırken, olaylara karışan 4 kişi gözaltına alındı. Savaş alanına dönen sahada yaşanan kavgaysa anbean kameraya yansıdı.

Öte yandan ligin ilk yarısındaki maça bir gün kala Mesaspor'lu futbolcuların lisansları çalınmış ve kulüp son anda maça çıkmayı başarmıştı. - HATAY