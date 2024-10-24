Hatay'da Antis Yapı Davası: Üçüncü Duruşma - Son Dakika
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Hatay'da Antis Yapı Davası: Üçüncü Duruşma

Hatay\'da Antis Yapı Davası: Üçüncü Duruşma

Depremin kurbanı Cemile İncili, suçluların kasıtlı adam öldürmeden yargılanmasını talep etti.

24.10.2024 11:17
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Depremin vurduğu Hatay'da yüzlerce kişiye mezar olan Antis Yapı Rönesans Rezidans ile ilgili dava çerçevesinde üçüncü duruşma görülüyor. Rezidansta ablasını ve yeğenini kaybeden depremzede Cemile İncili, suçluların kasıtlı adam öldürmeden yargılanması istediğini belirtti.

Asrın felaketinde Antakya ilçesinde en çok ölüm, Ekinciler Mahallesi'nde 'Cennetten bir köşe' vaadiyle satılan ve Antiş yapı tarafından inşa edilen rezidansta yaşanmıştı. Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği 250 daireden oluşan rezidans, deprem anında saniyeler içinde yerle bir olmuştu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianame Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. Rezidans ile ilgili yargı süreci geçtiğimiz Nisan ayında başlamış ve ilk duruşma gerçekleştirilmişti. Davanın 2. duruşması da 17 Temmuzda Hatay Adliyesinde görülmüştü. Davanın 3'üncü duruşması bugün başladı. Duruşmaya rezidansta yakınlarını kaybeden vatandaşlar da katılım gösterdi.

"Umudumuz suçluların kasıtlı adam öldürmeden yargılansın"

Rönesans Rezidansında ablası ve yeğenini kaybeden depremzede Cemile İncili, "Ben ablamı ve yeğenimi depremde kaybettim. Ben de enkazdan 2'nci günü çıktım. Ablam ve yeğenimle aynı evin odasına sığınmıştık. Ben depremin 2'inci günü çıkartılırken ablam ve yeğenimden hiçbir iz bulamadım. Onların mezarları bile olmadı. Bugün davada 3'üncü duruşma görülecek. İnşallah adalet yerini bulur. Hakim Bey kasıtlı adam öldürmek suçundan kararı bugün vermesini bekliyoruz. Umudumuz suçluların kasıtlı adam öldürmeden yargılanması. Hepsinin ceza çekmesini istiyorum. Çünkü hepsi suçlu" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Antis Yapı Davası: Üçüncü Duruşma - Son Dakika

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