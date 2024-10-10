Hatay'da seyir halindeki aracın motor kısmında çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Yangın, Antakya İlçesi Şükrü Balcı Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halindeki aracın motor kısmında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden Antakya itfaiye istasyonu ekipleri yangını söndürdü. Yangından dolayı araçta hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Araç Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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