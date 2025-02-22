Hatay\'da Aranan 4 Kişi Tutuklandı

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Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışmada kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Antakya ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan uygulamalarda; işledikleri hırsızlık, kredi kartı dolandırıcılığı, tehdit suçları nedeniyle haklarında adli makamlarca verilen 5 yıl ile 28 yıl 11 ay 9 gün arasında verilen kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranmakta olan Ö.C.B., V.K., S.K. ve A.S. adlı 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY