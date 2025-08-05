Hatay\'da Aranan Şahıs Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 21 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; İskenderun ilçesinde O.U. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada, şahsın 'Özel Belgede Sahtecilik', 'Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Tefecilik Yapmak' ve 'Var Olan veya Varsayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak Yol Kesmek Suretiyle Silahla Birden Fazla Kişi ile Yağma' suçlarından toplam 21 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.U. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY