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Hatay'da 8 Yıl 5 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahsın Üzerinden Ruhsatsız Tabanca ve 46 Fişek Çıktı - Son Dakika
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Hatay'da 8 Yıl 5 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahsın Üzerinden Ruhsatsız Tabanca ve 46 Fişek Çıktı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Antakya ilçesinde hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan R.F yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız bir tabanca ve 46 fişek bulundu. R.F tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay\'da 8 Yıl 5 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahsın Üzerinden Ruhsatsız Tabanca ve 46 Fişek Çıktı
26.01.2024 - 13:17,
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Hatay'da 8 Yıl 5 Ay hapis cezası ile aranan şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve 46 fişek çıktı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 25 Ocak tarihinde Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 8 Yıl 5 Ay 7 hapis cezası ile aranan R.F yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca ve 46 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak R.F tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da 8 Yıl 5 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahsın Üzerinden Ruhsatsız Tabanca ve 46 Fişek Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 8 Yıl 5 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahsın Üzerinden Ruhsatsız Tabanca ve 46 Fişek Çıktı - Son Dakika
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