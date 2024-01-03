Hatay\'da Balon Balığıyla Mücadelede 51 Bin 370 Kuyruk Alımı Yapıldı

Hatay'da balon balığı popülasyonuyla mücadele amacıyla son 3 yılda 51 bin 370 kuyruk alımı gerçekleştirilirken balıkçılara 198 bin TL ödeme gerçekleştirildi. Balon balığından kaynaklı sorunlarla mücadele kapsamında kuyruk alımlarının 2024 yılında da devam edeceği öğrenildi.

Türkiye'de denizlerde sıklıkla görülen balon balığıyla mücadeleye karşı çeşitli çalışmalar yürütülmüş ve vatandaşlar balığın zehirli olduğu konusunda uyarılmıştı. Hatay'da balon balığı popülasyonuyla mücadeleye karşı yürütülen çalışmalar kapsamında; Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020-2023 yılları arası toplam 51 bin 370 kuyruk alımı gerçekleştiği ve balıkçılara 198 bin 48 TL destekleme ödemesi yapıldığı ve alımların 2024 yılında devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan, İskenderun ilçesinde uzmanların zehirli olduğu yönünde uyarılarına rağmen balon balığı tüketen 7 kişilik aile hastaneye kaldırılmıştı. - HATAY