Hatay'da 120 kilometre hıza ulaşarak otomobil sollayan hafriyat kamyonunun trafiği tehlikeye soktuğu anlar kameraya yansıdı.
Trafiğin yer yer tek şeritten ilerlediği Antakya - Altınözü yolu Kuruyer Mahallesi mevkiinde bir hafriyat kamyonu sürücüsü kazaya davetiye çıkardı. Trafik güvenliğini hiçe sayan ve 120 kilometre hıza ulaşan kamyon sürücüsü, aracıyla otomobil solladı. Arkadan kendisini takip eden otomobil sürücüsü tarafından kayıt altına alınan görüntüler hayrete düşürdü. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Hız Canavarı Kamyon! - Son Dakika
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