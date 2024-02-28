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Hatay'da kaçak mazot operasyonu

Hatay'ın Payas ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 516 kaçak mazot ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekiplerin çalışmaları sonucunda Payas Yenişehir Mahallesinde O.Y'e ait işyerinde yapılan aramada, çeşitli ekipmanlar ve tankerlerin içerisinde 2516 litre kaçak mazot bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

28.02.2024 19:44  Güncelleme: 19:47
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Hatay'da kaçak mazot operasyonu

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 516 kaçak mazot ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekiplerin çalışmaları sonucunda 27 Şubat tarihinde Payas Yenişehir Mahallesinde O.Y'e ait etrafı açık isimsiz işyerinde atık yağdan kaçak mazot yapıldığı bilgisine istinaden bahse konu yerde arama yapıldı. Söz konusu adreste yapılan aramada; 1 adet komprasör, 3 adet hidrofor, 1 adet ayrıştırma makinesi, 2 adet 1500 litrelik mikser tankı, 1 adet ısıtma kazanı ve buna bağlı yağ ön ısıtıcı, 1 adet 3'lü distile tankı, 1 adet fanlı soğutma havuzu, 1 adet gri renkli metal tank, 1 adet vakum pompası, 1 adet 1000 litrelik fiber tank ve işyerine ait tankerlerin içerisinde 2516 Litre kaçak mazot ele geçirildi. Şüpheli O.Y. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da kaçak mazot operasyonu - Son Dakika

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