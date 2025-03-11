Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı telefon ve sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmaları sürüyor. Ekiplerce il genelinde yapılan çalışmada; 49 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 98 adet gümrük kaçağı şarj kablosu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 13 adet fişek, 15 kg nargile tütünü, 550 paket gümrük kaçağı sigara, 4 adet elektronik sigara, 23 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Ayrıca Sit alanında izinsiz yapı inşa ettiği tespit edilen şahısla birlikte toplam 8 şahsa yasal işlem yapıldı. - HATAY