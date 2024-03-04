Hatay'da kaybolan 3 şahıs, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı - Son Dakika
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Hatay'da kaybolan 3 şahıs, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan ve ardından ormanda kaybolan 3 şahıs, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Olay, geçtiğimiz gün Samandağ ilçesi Çevlik bölgesi Şahlankaya mevkiinde yaşandı. Saat 08.00'da bölgeye yürüyüş amaçlı gelen 11 kişilik gruptan 3 kişi saat 17.30'da kayboldu. Şahısların kaybolduğunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kayıp 3 şahıs, ekiplerin 4 saat süren çalışması sonucu ormanlık bölgede bulundu.

04.03.2024 23:14  Güncelleme: 23:18
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Hatay'da kaybolan 3 şahıs, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan ve ardından ormanda kaybolan 3 şahıs, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, geçtiğimiz gün Samandağ ilçesi Çevlik bölgesi Şahlankaya mevkiinde yaşandı. Saat 08.00 da bölgeye yürüyüş amaçlı gelen 11 kişilik gruptan 3 kişi saat 17.30 da kayboldu. Şahısların kaybolduğunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kayıp 3 şahıs, ekiplerin 4 saat süren çalışması sonucu ormanlık bölgede bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da kaybolan 3 şahıs, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı - Son Dakika

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