Hatay'da kaybolan 3 şahıs, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan ve ardından ormanda kaybolan 3 şahıs, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, geçtiğimiz gün Samandağ ilçesi Çevlik bölgesi Şahlankaya mevkiinde yaşandı. Saat 08.00 da bölgeye yürüyüş amaçlı gelen 11 kişilik gruptan 3 kişi saat 17.30 da kayboldu. Şahısların kaybolduğunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kayıp 3 şahıs, ekiplerin 4 saat süren çalışması sonucu ormanlık bölgede bulundu.
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