Hatay'da tırla çarpışarak hurdaya dönen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Antakya ilçesi çevreyolu Ekinci Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen hafif ticari araç, tırla çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı 2 şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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