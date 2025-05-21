Hatay\'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı

Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu, hayatını kaybederken olayın faili olan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, Reyhanlı ilçe merkezi Atatürk Caddesi'nde yaşandı. Yabancı uyruklu 26 yaşındaki Muaayed Shao isimli şahıs, kuyumcu dükkanına gelen şahısların silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın faili olan 2 yabancı uyruklu şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - HATAY