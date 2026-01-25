Hatay'da bir mobilya atölyesi alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Antakya ilçesinde sanayi sitesinde bulunan mobilya atölyesi alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri alevlere müdahaleye başladı. Merdiven yardımıyla havadan da yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - HATAY