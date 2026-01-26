Yıllarca verdiği emekler alev alev yanan esnaf, 'ciğerimiz yandı' diyerek duygularını dile getirdi - Son Dakika
Yıllarca verdiği emekler alev alev yanan esnaf, 'ciğerimiz yandı' diyerek duygularını dile getirdi

26.01.2026 09:55  Güncelleme: 10:00
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangında yıllarca emek veren esnaf Halit Kavun, iş yerinin tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirterek duygusal anlar yaşadı. Yangının nasıl başladığı henüz bilinmiyor.

Hatay'da alevlere teslim olan mobilya atölyesinde çıkan yangında yıllarca verdiği emek kullanılmaz hale gelen esnaf Halit Kavun, duygusal anlar yaşayarak ciğerinin yandığını söyledi.

Antakya ilçesinde sanayi sitesinde bulunan mobilya atölyesi alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri alevlere müdahaleye başladı. Merdiven yardımıyla havadan da yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi. Yangın olduğu esnada haber alan Halit Kavun, alevlere teslim olan iş yerini görünce duygusal anlar yaşadı.

"Yukarıdaki ve aşağıdaki dükkanlar yanınca ciğerlerimiz de yanıyor, dükkanın içinde ne varsa yanmış"

İş yeri yandığı için duygusal anlar yaşayan Halit Kavun, "Yangının nasıl başladığıyla ilgili bir bilgimiz yok, biz evdeydik. Cumartesi günü işçilerimiz paydos edip gidiyor. Bugün pazar gittik ve evde dinleniyorduk. Sanayide dükkanın biri yanıyor diye haber geldi. Biz de hızlı bir şekilde dükkanımıza geldik. Yukarıdaki dükkanlardan bir patlama olduğunu söylediler. Yukarıdaki ve aşağıdaki dükkanlar yanınca ciğerlerimiz de yanıyor. Dükkanın içinde ne varsa yanmış, zararımız çok büyük oldu" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

