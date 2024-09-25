Motosiklet Duvara Çarptı, İki Yaralı

3.Sayfa

İntihar eden fenomen, ünlü avukatın sevgilisi çıktı! Engin ve Dilan Polat hastaneye koştu

ABD\'de yoğun diplomasi: Her görüşmede ortak bir konu vardı

Duvara çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

HATAY - Hatay'da duvara çarparak iş yerine giren motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Yenişehir göl kavşağında yaşandı. Cilvegözü mevkiinden ilçe merkezine ilerleyen seyir halindeki 31 ARL 782 plakalı motosikletin sürücüsü virajı alamayarak sürüş hakimiyetini kaybetti. Motosiklet, önce yol kenarındaki duvara çarptı, ardından da yan taraftaki iş yerine girerek durabildi. Kazada hurdaya dönen motosikletin sürücüsü M.C.İ. ve yolcu konumundaki 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.