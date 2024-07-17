Hatay'da Rönesans Rezidans Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Hatay'da Rönesans Rezidans Davası Devam Ediyor

Hatay\'da Rönesans Rezidans Davası Devam Ediyor

Depremin vurduğu Hatay'da yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans ile ilgili dava kapsamında ikinci duruşma devam ediyor. Duruşma esnasında kalp krizi geçiren tutuklu sanık şirket yetkilisi Bülent Seküçoğlu hastaneye kaldırıldı. Rönesans Rezidans'ta yaşanan felakette yüzlerce insan hayatını kaybetmişti. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlanmış ve iddianame kabul edilmişti. Davanın ikinci duruşması bugün Hatay Adliyesinde gerçekleştiriliyor.

17.07.2024 14:04
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Depremin vurduğu Hatay'da yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans ile ilgili dava kapsamında ikinci duruşma devam ediyor. Duruşma esnasında kalp krizi geçiren tutuklu sanık şirket yetkilisi Bülent Seküçoğlu hastaneye kaldırıldı.

Asrın felaketinde Antakya ilçesinde en çok ölüm, Ekinciler Mahallesi'nde 'Cennetten bir köşe' vaadiyle satılan ve Antiş yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans'ta yaşanmıştı. Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği 250 daireden oluşan Rönesans Rezidans, deprem anında saniyeler içinde yerle bir olmuştu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianame Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. Rönesans Rezidans ile ilgili yargı süreci geçtiğimiz Nisan ayında başlamış ve ilk duruşma gerçekleştirilmişti. Davanın 2. duruşması da bugün Hatay Adliyesinde gerçekleştiriliyor. Duruşmaya Rönesans Rezidans'ta yakınlarını kaybeden vatandaşlar da katılım gösterdi.

Duruşmaya; rezidansın tutuklu olarak yargılanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun SEGBİS üzerinden, tutuklu kontrol elemanı Önder Artun, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Seküçoğlu ve tutuksuz olarak yargılanan proje müdürü İ.D. mevcutlu olarak, tutuksuz olarak yargılanan yapı denetim şirketi yetkilisi Ayhan Karan SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşmanın devam ettiği esnada tutuklu olarak yargılanan yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Seküçoğlu, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanan sanığın kalp ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Rönesans Rezidans Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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