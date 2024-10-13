Hatay'da şantiyede işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı.
Olay, Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde bulunan TOKİ şantiyesinde yaşandı. İşçiler arasında yaşanan iş konusundaki anlaşmazlık bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda; Diyarbakırlı ve Ağrılı 2 grup arasında kavga yaşandı. Yaşanan kavgada; 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı. Yaralı işçinin durumunun kritik olduğu öğrenilirken polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgada vefat eden 2 Ağrılı işçinin cenazesiyse gece saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Şantiyede Bıçaklı Kavga: 2 Ölü - Son Dakika
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