Hatay'da Sıcak Hava Nedeniyle Elektrik Kabloları Patladı

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Hatay'da 40 dereceyi geçen sıcak havanın etkisiyle genleşen elektrik kabloları patlamalara neden oldu. Patlama anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yaz mevsimine giren Hatay'da sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkasıyla genleşen elektrik kablolarında patlamalar yaşandı. Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi ve Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi elektrik kablolarında yaşanan patlamalar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Patlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ise sevindirdi. - HATAY