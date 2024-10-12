Hatay'da Ters Geri Gidebilen Otomobil Şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hatay'da Ters Geri Gidebilen Otomobil Şaşırttı

Hatay\'da Ters Geri Gidebilen Otomobil Şaşırttı

Defne'de bir otomobil, trafiğin aktığı yolda geri geri giderek vatandaşları şaşırttı.

12.10.2024 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Defne ilçesinde bir sürücünün trafiğin aktığı yönde aracıyla geri geri ilerlediği anlar kameraya yansıdı. İlginç görüntünün ortaya çıktığı anlar vatandaşları şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde Defne ilçesi Harbiye yolu mevkisinde tek şeridi olan yolda bir otomobilin, diğer araçların aksi bir şekilde geri geri gittiği görüldü. Aynı şeritte ilerleyen araç sürücülerinin bakışları arasında kırmızı aracın geri geri gittiği anlar, başka bir aracın kamerasına takıldı. Şerit boyunca ters şekilde geri geri giden kırmızı otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu. Kırmızı otomobilin ters halde geri gittiği halleri, araçlar ve çevredeki vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Kırmızı otomobilin ters halde geri gittiğini gören esnaf Tufan Yeşiltepe, dükkanda çalışırken dışarıdan kırmızı bir arabanın yol boyunca geri geri gittiğini gördüğünü ve bu durumu şaşkınlıkla izlediğini belirtti.

"Dışarı baktığımda kırmızı bir araba ters şekilde yol boyunca geri geri gitti ve gözden kayboldu"

Tek şeritli yolda kırmızı arabanın geri gittiğini ifade eden esnaf Tufan Yeşiltepe, "Dükkanda içeride çalışırken dışarıyı fark ettim. Arabanın biri tek şeritli yolda geri geri gittiğini gördüm. Bu tarz durumlar büyük kazalara sebebiyet verebilir. Sürücülerini bu durumlarda dikkatli olmaları gerekiyor. Ben de çok şaşırdım. Bir anda gözüm dışarıdaki kırmızı arabaya çarptı. Baktığımda kırmızı bir araba ters şekilde gidiyordu. Yol boyunca geri geri gitti ve gözden kayboldu. Burası deprem bölgesi olduğundan sürücülerimiz stresli oluyor. Sürücülerimiz daha dikkatli olmalarını isteriz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Defne, hatay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Ters Geri Gidebilen Otomobil Şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
09:14 IMF’den Türkiye için müjde gibi tahmin IMF'den Türkiye için müjde gibi tahmin
08:42 Bu kez fena geliyor Meteoroloji’den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı Bu kez fena geliyor! Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı
23:17 Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf’a gidip yemek yiyen isim şaşırttı Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf'a gidip yemek yiyen isim şaşırttı
13:53 18 yaşındaki üniversite öğrencisi İnternetten bot sipariş etti, kutuyu açtığında hayatının şokunu yaşadı 18 yaşındaki üniversite öğrencisi İnternetten bot sipariş etti, kutuyu açtığında hayatının şokunu yaşadı
13:36 Tüm ev ve işyerleri için o belge zorunlu olacak Tüm ev ve işyerleri için o belge zorunlu olacak
13:14 Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı
13:08 Köfteci Yusuf’a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti
12:51 Tekirdağ’da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Tekirdağ'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
12:03 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi belli oldu Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
11:54 Lukas Podolski aktif futbol kariyerini noktaladı Lukas Podolski aktif futbol kariyerini noktaladı
11:50 Ehliyet sahipleri dikkat Yüklü ceza yolda Ehliyet sahipleri dikkat! Yüklü ceza yolda
11:47 Kulüp aldığı konuşulan Muslera bir de sokak aldı, ortalık karıştı Kulüp aldığı konuşulan Muslera bir de sokak aldı, ortalık karıştı
11:42 Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 10:14:42. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da Ters Geri Gidebilen Otomobil Şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.