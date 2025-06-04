Hatay\'da Trafik Denetiminde Cezalar Yağdı

Hatay'da polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde aracının plakasını kilit, kask, bant başta olmak üzere çeşitli şekilde kapatan ve silen sürücülere ceza yağdı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri kentte trafik düzenini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından 26 Mayıs tarihi ile 2 Haziran tarihleri arasında standart dışı plaka takan, plakayı saklayan, plakada değişiklik yapan, plakasız kullanan ve çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran yüksek sesle müzik dinleyen ve kamunun huzurunu bozan motosiklet ve araç sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde bin 860 adet araç ve sürücü kontrol edilirken; 430 adet araca 1 milyon 520 bin TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerde; 35'i motosiklet olmak üzere 52 araç trafikten men edildi ve 6 adet sürücü belgesi daimi iptal edildi. Kontrollerde aracının plakası gözükmesin diye; kilit, kask, bant başta olmak üzere plakasını kapatan ve plaka rakamlarını silen sürücülerin yaptıkları dikkat çekti. - HATAY