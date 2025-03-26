Hatay\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 ağır yaralı

HATAY - Hatay'da Antakya-Yayladadğı yolunda Mercedes marka hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi ölürken 1 kişide ağır yaralandı.

Kaza, Antakya - Yayladağı yolu Şenköy Mahallesi mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halde ilerleyen Mercedes marka hafriyat kamyonu ile aynı istikamette giden otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Varışlı ölürken yolcu koltuğunda olan Fecir Çetin ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Varışlı adli morga götürürken ağır yaralı olan Çetin'i hastaneye kaldırıldı.