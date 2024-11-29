Hatay\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

3.Sayfa

Hatay'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Reyhanlı - Antakya yolu Beşaslan Mahallesi mevkiinde yaşandı. Kavşakta dönüş yapmak isteyen M.Z. idaresindeki 31 ATP 936 plakalı KİA marka otomobil ile Antakya istikametine seyir halinde olan A.C. idaresindeki 01 AHB 402 plakalı Mitsubishi marka kamyonet çarpıştı. Kazada araçta KİA marka otomobilde bulunan şoför ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY