Hatay\'da Yangın: Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay'da alevlere teslim olarak yanan konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Reyhanlı ilçesi Çakıryiğit Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede vatandaşların barınma alanı olarak kullandığı konteyner alevlere teslim oldu. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY