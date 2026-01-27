Hatay\'da konteyner alevlere teslim oldu

Hatay'da alevlere teslim olan konteyner kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Antakya ilçesi Derince Mahallesi'nde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında yaralan ve can kaybı yaşanmazken, konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY
