Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara anbean yansıdı. 7 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Depremde hasar alan 7. katlı bina iş makinesiyle yıkıldı - Son Dakika
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