Hatay Dörtyol'da iki konteynerdeki yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok - Son Dakika
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Hatay Dörtyol'da iki konteynerdeki yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok

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Hatay Dörtyol\'da iki konteynerdeki yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok
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Hatay Dörtyol'a bağlı Özerli Mahallesi'nde iki konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı, konteynerlerin kullanılmaz hale geldiği bildirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan yangında 2 konteyner yandı.

Yangın, Dörtyol ilçesine bağlı Özerli Mahallesi'nde bulunan iki konteynerde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri de alındı.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yanan konteynerler kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikDörtyolİtfaiyeGüncelHatayOlaySon Dakika

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