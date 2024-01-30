Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun\'da hırsızlık olaylarına karışan 4 şüpheliyi yakaladı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde hırsızlık olaylarına karışan 4 şüpheliyi yakaladı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü hırsızlıkla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde 24 Ocak tarihinde gerçekleşen iki ayrı ev hırsızlığı olayının ardından çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar sonucunda, 1 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan M.K. yakalandı. Olayın şüphelisi Ö.Ü'nün 25 Ocak'ta Akçay Mahallesi'nde 12 yük konteynerinin çalınması olayıyla da bağlantılı olduğu belirlendi. Şüphelilerden S.K ve A.K şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ö.Ü ve M.K ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY