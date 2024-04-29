Hatay\'ın Hassa ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Sapanözü Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. - HATAY