Hendek'teki Fabrikada Patlama ve Yangın

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Patlamanın yaşandığı fabrika böyle görüntülendi

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlamanın ardından yangının çıktığı Oba Makarna fabrikası havadan görüntülendi.

TEM Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen sebeple patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. Adrese Sakarya başta olmak üzere, Düzce ve Kocaeli'den de çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, içeriden çıkarılan 12 işçi ile birlikte 23 kişinin yaralandığı bildirildi. Ekiplerin müdahalelerinin sürdüğü fabrika dron ile havadan görüntülendi.