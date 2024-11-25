Hilvan\'da Tır Devrildi: 1 Yaralı

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Hilvan'da briket yüklü tır devrildi: 1 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde briket yüklü bir tır kontrolden çıkarak refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır devrilirken, kazada sürücü yaralandı.

Olay, Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, refüje çıkarak ağaç ve aydınlatma direğini devirdi. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlandı. Tırın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.