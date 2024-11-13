Hırsız, Çaldığı Aracı Arkadaşına Hediye Etti - Son Dakika
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Hırsız, Çaldığı Aracı Arkadaşına Hediye Etti

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Bursa'da çaldığı otomobili arkadaşına veren hırsız, yakıt bitince akaryakıt istasyonunda yakalandı.

13.11.2024 12:46
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Çaldığı otomobili arkadaşına hediye eden şüpheli önce kameraya sonra polise yakalandı

Çaldığı otomobilin yakıtı bitince aracı akaryakıt istasyonunda çalışanlara ittirdi

BURSA - Bursa'da çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli; çaldığı otomobili arkadaşına hediye etti. Şüphelinin peşine düşen ekipler, kısa sürede hırsız ve arkadaşını yakalarken, otomobilin çalındığı ve benzini biten aracın akaryakıt istasyonunda çalışanlara ittirildiği anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir AVM'nin açık otoparkına aracına bırakan kişi, alışveriş yaptıktan sonra geldiğinde aracının yerinde olmadığını fark etmeyince polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, aracı çok sayıda suç kaydı bulunan A.K.'nin çaldığını tespit etti. Polis, güvenlik kameralarından şüpheliyi adım adım takip etti.

Yolda yakıtı biten sürücünün akaryakıt almak için geldiği istasyonda çalışanlara aracını ittirip yakıt aldıktan sonra yoluna devam ettiği görüldü. O anlar kameraya yansırken, şüpheliyi adım adım takip eden Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonda, A.K.'yi Panayır Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Arkadaşına hediye etmiş

Şüpheli gözaltına alınırken, polis ekipleri aracın A.K.'nin arkadaşına hediye olarak verdiğini öğrenince, şüphelinin arkadaşına ulaştı. Polis ekiplerince bulanan araç sahibine teslim edilirken, işlemleri tamamlanan şüpheli A.K ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olan bitenden habersiz olan arkadaşı da ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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