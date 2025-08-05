Hırsız Jandarma Ekiplerince Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobili düz kontak yaparak çalan hırsızlık şüphelisinden biri jandarma ve polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.
İnegöl'e bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi'nde, 1 Ağustos günü 04.00 sıralarında 2 şahıs, 16 KR 367 plakalı otomobili düz kontak yaparak çaldı. Hırsızların mahalle içerisinde gezerken görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayın ardından harekete geçen İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, hırsızlardan birinin yerini tespit etti. Şüpheli Sabır U., Akhisar Mahallesi'nde İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ve polis ekiplerince çaldığı araçla kaçarken kovalamaca sonucu yakalandı. Karakoldaki ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Araç ise sahibine teslim edildi. - BURSA
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