Hisarcık'ta Mescitte Ölüm

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir kişi, kara yolundaki yolcu bekleme durağında bulunan mescitte ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurtdere köyünde oturan 48 yaşındaki Adem Zengin, Hisarcık- Simav kara yolu Kurtdere köyü yol ayrımında bulunan yolcu bekleme durağındaki mescitte jandarma tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Adem Zengin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Zengin'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - KÜTAHYA