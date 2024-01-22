Horoz dövüşüne polis baskını

Horozların dövüştürüldüğü anlar ise saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi

ADANA - Adana'da polis oyuncu görünümüyle horoz dövüştürülerek kumar oynatılan kıraathaneyi bastı. Baskında 32 kişiye 205 bin 600 TL ceza kesilirken 80 horoza da el konuldu. Horozların dövüştürüldüğü anlar ise görüntülendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde kıraathanede horoz dövüşü yaptırılarak kumar oynandığını tespit etti.

Ahlak polisleri kıraathaneye oyuncu görünümüyle girerek, horoz dövüştürüldüğü, bahis oynandığını ve para alışverişini delilendi. Ardından dışarıda hazırda bekleyen polisler kıraathaneye baskın yaptı. Yapılan baskında suçüstü yakalanan 32 kişiye 'kumar oynamak' suçundan 205 bin 600 TL para cezası uygulandı. Dövüştü kullanılan 80 horoz ve bahis parası olan 800 TL'ye de el koydu.

İşyeri sahibi İlyas Ş. emniyetteki ifadesinde horoz dövüşü yapıldığını ve kumar oynandığını itiraf etti. İlyas Ş.'ye kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem uygulandı.

Baskında ele geçirilen horozlar Doğu Koruma ve Milli Parklar 7'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.