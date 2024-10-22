HSK müfettişine bıçaklı saldırı
ANKARA - Hakimler ve Savcılar Kurulu binasında görev yapan yemekhane personeli, HSK müfettişi Mehmet Aslan'a bıçakla saldırdı.
İddialara göre, HSK binasında görev yemekhane personeli, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'a otoparkta bıçakla saldırdı. Saldırının ardından boğazından yaralanan Aslan, hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, suç aletiyle birlikte şüpheliyi gözaltına alırken, hastanede tedavi altına alınan Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
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