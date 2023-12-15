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Husiler Kızıldeniz'de bir kargo gemisini hedef aldı - Son Dakika
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Husiler Kızıldeniz'de bir kargo gemisini hedef aldı

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de Liberya bandıralı bir kargo gemisine hava saldırısı düzenledi. Geminin alev aldığı belirtildi.

Husiler Kızıldeniz\'de bir kargo gemisini hedef aldı
15.12.2023 - 15:04,
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Husiler, Kızıldeniz'de Liberya bandıralı bir kargo gemisini hedef aldı. Geminin düzenlenen hava saldırısı sonucu alev aldığı belirtildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de gemileri hedef almaya devam ediyor. İngiltere merkezli istihbarat şirketi Ambrey tarafından yapılan açıklamada, Liberya bandıralı Al Jasrah isimli kargo gemisinin Husilerin hava saldırısı sonucu alev aldığı belirtildi. Geminin işletmecisi Alman şirket Hapag Lloyd, saldırıda yaralanma veya can kaybı yaşanmadığını, mürettebatın güvenliğini sağlamak için tedbirlerin arttırılacağını açıkladı.

Husiler, pazartesi günü Babülmendep Boğazı'ndaki Norveç bandıralı "STRINDA" adlı tankeri füzeyle hedef almıştı. Gemide çıkan yangının hasara yol açtığı, ancak can kaybı yaşanmadığı bildirilmişti.

Husiler, ülkelerine bakılmaksızın İsrail'e giden tüm gemileri hedef alacaklarını açıklamış, ABD, Fransa ve İngiltere savaş gemileri bölgede devriye gezmeye başlamıştı. - SANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Husiler Kızıldeniz'de bir kargo gemisini hedef aldı - Son Dakika


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