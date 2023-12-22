 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da Husumet Nedeniyle Oto Tamircisi Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da Husumet Nedeniyle Oto Tamircisi Vurularak Öldürüldü

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, daha önce kavgadan dolayı aralarında husumet bulunan bir oto tamircisi, bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından ağır yaralanan tamirci, hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Konya\'da Husumet Nedeniyle Oto Tamircisi Vurularak Öldürüldü
22.12.2023 - 20:44,
Abone Ol

Konya'da bir kişi, daha önce kavgadan dolayı aralarında husumet bulunduğu öğrenilen oto tamircisini tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Meydani Ahmet Bey Sokak üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan D., daha önceden aralarında kavga nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen Mehmet Yıldız'ın iş yerine geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışma sonrası Ramazan D. yanında bulunan tabancayla Mehmet Yıldız'a ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Mehmet Yıldız, göğsünden ve bacağından ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheli Ramazan D. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet zanlısı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - KONYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Yıldız, Selçuklu, Fatih, Konya, Olay, Güvenlik, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Husumet Nedeniyle Oto Tamircisi Vurularak Öldürüldü - Son Dakika


20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00
CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28
Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40
İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21
İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi

Son Dakika
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28 Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21 İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03 ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 21:04:53. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da Husumet Nedeniyle Oto Tamircisi Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement