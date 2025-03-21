Kişisel veriler ele geçirildi iddiası! Murat Ongun'a ait olduğu ses kaydı dosyada - Son Dakika
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Kişisel veriler ele geçirildi iddiası! Murat Ongun'a ait olduğu ses kaydı dosyada

Kişisel veriler ele geçirildi iddiası! Murat Ongun\'a ait olduğu ses kaydı dosyada

İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunan Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun ve Serdal Taşkın arasındaki İstanbulluların kişisel verilerinin ele geçirildiğine ilişkin olduğu iddia edilen konuşma kayıtları; yolsuzluk soruşturması dosyasına girdi. Ses kaydında şüphelilerin "5, 6 kat para kazanırsınız ama İstanbul'u gördüğümüz ortaya çıkar" dediği duyuyor.

21.03.2025 15:44
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma dosyasına giren ses kaydında, gözaltındaki şüpheliler İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın arasında geçtiği iddia edilen konuşmada, Ongun'un sahibi olduğu "Reklam İstanbul" firması aracılığıyla İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerinin ele geçirildiği ifade ediliyor.

"5, 6 KAT PARA KAZANIRSINIZ AMA BÜTÜN İSTANBUL'U GÖRDÜĞÜMÜZ ORTAYA ÇIKAR"

Söz konusu kayıtta şüpheli Taşkın'ın, Ongun'a, "DMP'den (Veri yönetimi platformu), 3, 4 kat belki 5, 6 kat para kazanırsınız. Ama bu çok büyük bir sorun ortaya çıkardı. Bizim bütün İstanbul'u gördüğümüz ortaya çıkar, göreceğimiz. Bizim için çok büyük bir sorun." dediği duyuluyor.

Ongun'un ise konuşmanın devamında, "Ben İstanbul'u bileyim, bunun bana ticari bir geliri olmayabilir. Kullanmayayım, açmayayım kimseye. Ben kendi içimde kullanayım. Finansal olarak değil de öbür anlamda olabilir, o da bir yatırımdır. Ben DMP'yi yalnızca müşteriye mal satmak anlamında değil. İki anlamda da istedim." ifadelerini kullandığı anlaşılıyor.

"BEN DOĞAL OLARAK KAMUNUN PARASINI KORUMUŞ OLUYORUM"

Taşkın'ın DMP ile ilgili konuşmasının ardından Ongun, "Şimdi biz bu işi, ticari bir iş yapmak için girmedik bu işe. Biz bu işe bir siyasal mesele olarak girdik. Sonuçta yürüyen bir sistem var yani ve bununda bir para kazanması lazım. O yüzden aslında biraz şeyiz. Benim şöyle mantıklı bir şeyim var. Şimdi benim Medya A.Ş'em, iştirak şirketlerim filan sosyal medya tanıtımını yapıyor mesela. Daha öncesine göre şu anda 'Reklamist' ile çalışarak çok daha ucuza yapıyor. Yüzde 15 mi ucuza geliyor. Ben doğal olarak kamunun parasını korumuş oluyorum aynı zamanda." ifadelerini kullandı.

Ses kaydının sonunda Taşkın'ın, "Tamam bir bilgi vereyim. Mesela Google yüzde 32 komisyon alıyor. Biz global ajansla yüzde 10'luk bir anlaşma yaptık. O bile o düzeyde değil. Biz şu anda global anlamda en güzel ticari anlaşma yaptık. Ben o arada terfi almıştım, terfiyi öyle taçlandırdım. Ya benim korkum ne biliyor musun? Şimdi bir bankada biz yaşadık. Bankaya DMP kurduk. BDDK, DMP aldığını duyunca geldiler falan bayağı bir görüşmeler falan. Bir şekilde BDDK hiçbir şey de anlamadığı için bir şekilde medya diye yutturduk geçti. Ama BDDK bir anda şey oldu. Bu kişisel veriler şey oldu. Az daha bankaya 50-60 milyon ceza verecekti." dediği anlaşılıyor.

Bu arada "Reklam İstanbul" firmasının 2022-2024 yılları arasında 70'ten fazla Medya A.Ş'den usulsüz ihale aldığı tespiti de savcılığın soruşturma dosyasındaki iddialar arasında yer alıyor.

Soruşturma dosyasına, ayrıca firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın da İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerini ele geçirdiği, İBB'de ise bu verilerin kullanıldığı iddiası da girdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa Kişisel veriler ele geçirildi iddiası! Murat Ongun'a ait olduğu ses kaydı dosyada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • İskender Sakallı:
    Çiçekleri koparabilirsiniz ama Baharın gelişini engelleyemezsiniz .. 6 9 Yanıtla
  • Sk 06:
    kumpas kur seçimde yenemediığin adamı illegal al 23 senedir akİT belediyeleri araştırılsın cemaat hırsızlık yolsuzluk memlekette adam kalmaz 7 7 Yanıtla
    Adalet adalet:
    saman kafa 1 1
    Faruk AK:
    saman az gelmiş galiba angaralı 0 0
  • 205622:
    reis şimdi ithal bir gizli tanık bulur herşey biter gerisi firmalite çık cikabikirsen iceriden sinra 4 10 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    atış serbest 5 0 Yanıtla
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