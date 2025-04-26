İBB\'ye yönelik 2. operasyonda dikkat çeken isimler! Murat Ongun\'un eşi de gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

47 KİŞİ GÖZALTINDA, 6 KİŞİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalar sürüyor. Firari 6 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Yeni soruşturma kapsamında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un gözaltına alındığı belirtildi. Eski CHP milletvekili Turan Aydoğan gözaltına alındı.

MURAT ONGUN'UN EŞİ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevdet Kaya ve tutuklu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da var.

İŞTE İSİM İSİM GÖZALTINA ALINANLAR