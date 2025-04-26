İBB'ye yönelik 2. operasyonda dikkat çeken isimler! Murat Ongun'un eşi de gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İBB'ye yönelik 2. operasyonda dikkat çeken isimler! Murat Ongun'un eşi de gözaltında

İBB\'ye yönelik 2. operasyonda dikkat çeken isimler! Murat Ongun\'un eşi de gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci yolsuzluk operasyonunda 47 kişi gözaltına alındı. Üst düzey İBB yöneticilerinin bulunduğu listede, tutuklu Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevdet Kaya da yer aldı. İşte isim isim gözaltına alınanlar...

26.04.2025 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

47 KİŞİ GÖZALTINDA, 6 KİŞİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalar sürüyor. Firari 6 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Yeni soruşturma kapsamında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un gözaltına alındığı belirtildi. Eski CHP milletvekili Turan Aydoğan gözaltına alındı.

MURAT ONGUN'UN EŞİ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevdet Kaya ve tutuklu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da var.

İBB'ye yönelik 2. operasyonda dikkat çeken isimler! Murat Ongun'un eşi de gözaltında

İŞTE İSİM İSİM GÖZALTINA ALINANLAR

  • Zeynep Ayten
  • Gözdem Ongun
  • Turan Aydoğan
  • Şafak Başa
  • Adem Şanlısoy
  • Elçin Karaoğlu
  • Mehmet Şahin
  • Onur Soytürk
  • Erdinç Çolak
  • Onur Aldı
  • Hakan Karaköse
  • Meral Çakır
  • Dursun Balcıoğlu
  • Kadriye Kasapoğlu
  • Mete Mağden
  • Cevat Kaya
  • Rasim Kaya
  • Melih Geçek
  • Naim Erol Özgüner
  • Yakup Öner
  • Ali Rıza Akyüz
  • Çağlar Türkmen
  • Turgut Tuncay Önbilgin
  • Arif Gürkan Alpay
  • Murat Yazıcı
  • Mehmet Çakılcıoğlu
  • Serap Öbekci
  • İhsan Yılmaz
  • Ali Ayçiçek
  • Fatih Özçelik
  • Begüm Çelikdelen
  • Engin Ulusoy
  • Murat Selvi
  • Nurten Uğursoy
  • Ramazan Gülten
  • Hülya Kırlıkova
  • Yeşim Özay
  • Oya Özinan
  • Mustafa Kemal Özcengiz
  • Onur Can Tekbaş
  • Hakan Aplak
  • Faik Özberk
  • Gökhan Köseoğlu
  • Metin Bal
  • Nazan Başelli
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Murat Ongun, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Medya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İBB'ye yönelik 2. operasyonda dikkat çeken isimler! Murat Ongun'un eşi de gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • mustafa sagdic:
    anlamadığım su 1 tane bile iktidar partiden adam yok mi bir tane ? 56 58 Yanıtla
  • kaann3452:
    keşke aynı çabayı akp lileride görseniz balık baştan kokar her şey gibi size yasal olan başkalarına yasa dışı önce aynaya bakın sonra yolsuzlukla başkaarını karalayın 57 52 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    kimse bir yok kumpas demesin bu adamı kim tanırdı kimse kimseyi delil olmadan almaz var bi b.... ları 63 26 Yanıtla
  • Ali Kır:
    bide bunları savunup yalandan jop ve gaz yiyenler var vallaha gülüyorum 52 33 Yanıtla
  • Ali Kır:
    vayy hırsızlar vayyy aile şirketi olmuş kocamasa I.B.B 54 29 Yanıtla
  • ispir225:
    Hırsızlar 49 24 Yanıtla
  • 29014200:
    niye hep sabah uyandığımızda alıyoruz bu haberleri gece birilerine vahiy mi geliyor 36 29 Yanıtla
  • Vuslat Mihman:
    niye hep soyisimler oğlu ile bitiyor anlayan varmı :) 28 11 Yanıtla
  • Narkoz null:
    hırsız chp bunlara ülke teslim etsek 1 senede soyup soğana çevirir ülkeyi satarlar soyagaclarını araştırın ya rum dur ya ermeni 17 9 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    eko ailecek ibb ye çökmüş. Atatürk maskeli hırsızlar 18 5 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Ongun' un oturduğu villanın gerçek kirası 600.000 TL. Bu parayı sadece kiraya veren bir kişinin gerçek geliri kim bilir ne kadardır.. Ha bu paraları sülalece yediler ise hesabı da sülalece ödemeliler.. Dilek İmamoğlu dahil ! Bunları ihbar eden CHP lilere de teşekkürler.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüketici isyandaydı Yumurta için yeni uygulama geliyor Tüketici isyandaydı! Yumurta için yeni uygulama geliyor
Didem Soydan’dan aşk iddialarına net yanıt: ’’Dostlarımla beni sevgili yazmayın’’ Didem Soydan'dan aşk iddialarına net yanıt: ''Dostlarımla beni sevgili yazmayın!''
Beynine pıhtı atan adam Türkçe’yi unutup Danca iletişim kurmaya başladı Beynine pıhtı atan adam Türkçe'yi unutup Danca iletişim kurmaya başladı
Hemşire anne, kocasından intikam almak için kızını plastik poşetle boğdu Hemşire anne, kocasından intikam almak için kızını plastik poşetle boğdu
Vatandaşın yeni gözdesi Altından daha fazla kazandırdı, vergisi de yok Vatandaşın yeni gözdesi! Altından daha fazla kazandırdı, vergisi de yok
Galatasaray maçı öncesi olay Antrenmana çıkmayacaklar Galatasaray maçı öncesi olay! Antrenmana çıkmayacaklar
Otobüsün içine yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı Otobüsün içine yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı
Hande Erçel Maldivler’den paylaştı, herkes aynı soruyu sordu Hande Erçel Maldivler'den paylaştı, herkes aynı soruyu sordu!
Samandıra’ya giden Ali Koç’un futbolculara ne dediği ortaya çıktı Samandıra'ya giden Ali Koç'un futbolculara ne dediği ortaya çıktı
Taciz ettiği üç kızı tarafından öldürülen baba suçlu bulundu Taciz ettiği üç kızı tarafından öldürülen baba suçlu bulundu
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz

10:26
İBB’ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında
09:44
İstanbul için ufukta olası bir deprem var mı Naci Görür tartışmalara noktayı koydu
İstanbul için ufukta olası bir deprem var mı? Naci Görür tartışmalara noktayı koydu
07:43
İBB’ye yönelik yeni operasyon 47 gözaltı kararı var
İBB'ye yönelik yeni operasyon! 47 gözaltı kararı var
07:37
Konya’da korkutan deprem
Konya'da korkutan deprem
02:21
Ankara’daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı
Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı
12:22
Bayern Münih’ten açıklama: Galatasaray teklif yapmadı
Bayern Münih'ten açıklama: Galatasaray teklif yapmadı
12:20
Rusya’nın kalbinde patlama Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
12:14
Deprem kavgası büyüyor Naci Görür’den Şener Üşümezsoy’u çıldırtacak sözler
Deprem kavgası büyüyor! Naci Görür'den Şener Üşümezsoy'u çıldırtacak sözler
12:02
Eyüpspor’dan resmi açıklama: İddialar yalan
Eyüpspor'dan resmi açıklama: İddialar yalan
11:57
İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı Görüntülerde bomba bir detay var
İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var
11:51
Evlenme teklifi alan kadının, tepkisi herkesi şaşırttı
Evlenme teklifi alan kadının, tepkisi herkesi şaşırttı
11:49
Eda Erdem voleybolu bırakıyor Fenerbahçe’deki yeni görevi belli oldu
Eda Erdem voleybolu bırakıyor! Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu
11:37
Takımdan ayrılması bekleniyordu Galatasaray’da bomba Muslera gelişmesi
Takımdan ayrılması bekleniyordu! Galatasaray'da bomba Muslera gelişmesi
11:32
Isparta’da otobüs ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Isparta'da otobüs ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
11:26
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 10:50:19. #7.12#
SON DAKİKA: İBB'ye yönelik 2. operasyonda dikkat çeken isimler! Murat Ongun'un eşi de gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.